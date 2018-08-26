Тудегешева заявила о полнейшем бардаке в сборной России

Российская сноубордисткарассказала о конфликте с Федерацией сноуборда России и тренером команды

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«Конечно, я хочу продолжить карьеру. Поддерживаю форму, сейчас в хорошем состоянии. Но что будет дальше — не знаю. Насколько мне известно, на экспертном совете старший тренер говорил, что объединяет команду и будет тренировать ее по общему плану. В том числе, меня. Однако прошло четыре месяца — и ни одного звонка мне не поступило.

Что же за старший тренер такой, который вообще не общается с лидерами команды? Я не прошу себя любить, но хотя бы тренировочный план можно прислать. У меня же пока нет ни виз, ни информации, ни даже пройденного УМО.

Нужна полная смена тренерского штаба. Салагаев четыре года вел команду к Олимпиаде, результат — ни одной медали. И его работа признается удовлетворительной. У нас президент ФСР одновременно главный тренер. В итоге толком он и не руководит, и в сборной полнейший бардак. Они обещали Минспорта, что будут со мной работать и тренировать, но сами четыре месяца не выходят на связь.

Тихомиров уже говорил в интервью, что Салагаев сам определяет курс развития сборной. А он направлен на омоложение состава. Вот и происходит конкретный слив лидеров сборной. Все дело в том, что Салагаев не может работать с теми, кто умнее, сильнее или опытнее его. Лично мне он не может дать ничего.

Прекрасно помню, как мы вместе выступали за сборную. В 2007 году я выиграла чемпионат мира, а он боролся за 30-е места. И теперь мне идти к нему учиться? Может, лучше мне его научить добиваться результата? Он это понимает. Разумеется, у него нет контакта ни со мной, ни с Заварзиной, ни с Хатомченковой.

А все, что сейчас происходит с российским сноубордом — какое-то проклятие. В уставе федерации написано, что нужно развивать вид спорта в стране, а они его гробят. Безумно жалко наш сноуборд. Пока у власти бездарные руководители, которые отгораживаются от любого умного и конструктивного человека, так и будет продолжаться», — приводит слова Тудегешевой «Спорт-Экспресс». 0