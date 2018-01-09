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    Сироткин подпишет контракт с «Уильямсом»

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    Сергей Сироткин
    На фото:Сергей Сироткин
    Команда «Формулы-1» «Уильямс» в ближайшие дни объявит о подписании трехлетнего контракта с российским пилотом Сергеем Сироткиным, сообщает mtv.fi.

    Команда завершает оформление сделки с 22-летним гонщиком, которого предпочла поляку Роберту Кубице после анализа результатов тестов 2017 года.

    Ранее сообщалось, что менеджер Кубицы немец Нико Росберг предложил «Уильямсу» 7 миллионов долларов за предоставление своему протеже места в кокпите на первых 7 этапах будущего чемпионата, вследствие чего британская «конюшня» отложила до января решение о том, кто станет новичком команды.

    «Уильямс» – единственная команда в чемпионате, где остается неподтвержденной одна позиция гонщика. Новичок «конюшни» станет напарником канадца Лэнса Стролла.

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