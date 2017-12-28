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    Безальтернативный Трефилов

    Ошиблась ли Федерация гандбола России оставив тренера у руля женской сборной?

    Чемпионат мира по гандболу-2017 (женщины) Гандбол
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    Евгений Трефилов
    Евгений Трефилов
    В среду, 27 декабря исполком Федерации гандбола России принял решение оставить во главе женской национальной команды Евгения Трефилова, а выступление команды на ЧМ-2017 была признано удовлетворительным.

    Реванш Португалии

    В начале декабря женская сборная России по гандболу осталась без медалей чемпионата мира, не сумев пробиться даже в полуфинал.

    В четвертьфинале российские гандболистки были нещадно биты сборной Норвегии, проведя одну их худших игр в своей истории и уступив с разницей в 17 мячей.

    С командой Норвегии у россиянок долгие и непростые отношения (за последние 10 лет команды на крупных турнирах играли семь раз), последним витком которых, накануне ЧМ-2017 была встреча в полуфинале Олимпиады-2016 в Рио, где российская команда уверенно разгромила скандинавок, искавших с тех пор реванша и в итоге дождавшихся его.

    Со времен Олимпиады в норвежской сборной мало что поменялось — тренер Торир Хергейрссон привез на этот ЧМ 11 человек из олимпийского состава.

    В команде России все иначе — в октябре в квалификации чемпионата Европы-2018 выступала практически новая команда, в которой были только две олимпийские чемпионки Рио: Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина.

    На чемпионате мира тоже пришлось делать ставку на новичком, Евгений Трефилов остался практически ни с чем — Акопян, Близнова, Маренникова и Ерохина завершили карьеру после ОИ-2016. Сень, Бобровникова и Жилинскайте взяли паузу по семейным обстоятельствам. Кузнецова и Седойкина восстанавливаются после травм.

    В итоге не проигрывавшая до четвертьфинала российская команда потерпела унизительное поражение и отправилась домой, а судья главного тренера оказалась под вопросом.

    Трефовый король

    Это уже не первый проваленный командой Трефилова турнир — в прошлом году сборная России осталась без медалей чемпионата Европы, по итогам двух групповых этапов оставшись за бортом плей-офф.

    Оттого, возник закономерный вопрос — не пора ли что-то поменять в консерватории? Да, у команды объективные проблемы с составом, да и норвежки — одна из сильнейших команд мира последние 15 лет, но вопросы к главному тренеру сборной России не могли не накопиться.

    Трефилов прославился в первую очередь как тренер-мотиватор со своеобразным подходом, который заводит своих подопечных, пробуждая в них спортивную, и не только, злость, накручивает их не слишком педагогичными методами, а нередко и откровенными оскорблениями.

    До поры, до времени такой подход работает, особенно когда у Трефилова есть сильные индивидуальные исполнители и грамотная команда из нескольких тренеров-помощников, которые за него разберут соперников, как было на Олимпиаде в Рио.

    Когда же у Трефилова в распоряжении нет ни сильных игроков, ни толковых помощников, машина начинает пробуксовывать и одной мотивацией проблему не решить.

    Потому, что как не раз отмечалось экспертами, ставить позиционную атаку тренеру не удавалось ни в сборной, ни в клубе, стратегия и тактика — не в числе козырей «Трефового короля».

    Как и умение вести игру, по ходу матча делать выводы/замены/перестроения — это особенно было заметно в злополучном матче с Норвегией, когда тренер никак не сумел среагировать на провал задней линии.

    К тому же, за последние годы гандбол изменился — правила поменялись, в результате повысились скорости игры и тактическая вариативность, всё сильно усложнилось, на первый план вышла аналитика и расчет.

    А Трефилов, заводящий своих подопечных «выйти на площадку и драться» постепенно остается в прошлом, несмотря на все свои заслуги и трофеи. В мужском гандболе эпоха «тренеров-мотивторов» закончилась пару лет назад, подходит к концу она и в женском.

    На безрыбье

    Тем не менее, несмотря на последние неудачи Трефилов сохранил свой пост и на чемпионат Европы-2018 команда поедет под его руководством.

    Почему? Потому же, почему он остался у руля команды после провала на чемпионате Европы — доверие руководства и отсутствие других сильных отечественных специалистов.

    В эту команду я верю, как верю и в талант Евгения Васильевича. Да, в какой-то момент он перегнул палку, сорвался, и я его не оправдываю с точки зрения его поведения, но в обиду я его не дам. Много есть завистников, много людей, которые вырывают что-то из контекста, но нельзя забывать, что именно этот человек, вопреки всему, сделал победу. Он сплотил этот коллектив, он научил, заставил их играть. Евгений Васильевич – очень разумный человек, он подкорректирует свои эмоции, но порой сдержаться действительно трудно.
    Сергей Шишкарев после ЧЕ-2016
    В карьере Трефилова в сборной, начавшейся в 2000 году, уже был такой период неудач, завершившийся отставкой. После победы на ЧМ-2009 сборная России под его руководством провалила несколько турниров и после фиаско на ОИ-2012, где россиянки в четвертьфинале проиграли сборной Южной Кореи, новым главным тренером сборной России был назначен Виталий Крохин.

    Это предшествовало появление открытого письма, подписанного семью тренерами российских клубов, с критикой тренерского стиля Трефилова. Да и спортменки признавались, что уже устали от постоянного крика и мата.

    Я с Трефиловым отработала уже 12 лет в сборной, и считаю, что решение о его отставке на данный момент было бы несвоевременным. Это просто не решит проблем. Может быть, лучше найти ему адекватных помощников? Конечно, когда он кричит, порой обидно. Мы, конечно, понимаем причины, почему он это делает – сами даем поводы. Но форма и подача могли бы быть другими. Порой все очень устают и от мата, и от криков. Хочется спокойнее работать, и я думаю, он мог бы быть помягче
    Российская гандболистка Надежда Муравьева
    Однако уже через год Трефилов вернулся в команду, которая под руководством Крохина не сумела впервые в истории пробиться на чемпионат мира.

    И хотя ЧЕ-2014 под его руководством команда провалила, а на ЧМ-2015 вылетела в четвертьфинале, Трефилову удалось выиграть со своей командой золото Рио-2016, что на последующие полтора года служит индульгенцией для тренера за все неудачи и не слишком адекватный стиль поведения, помогая ему поддерживать репутацию лучшего российского специалиста.

    Тупик «особого пути»

    Возможно, гандбольная федерация России совершила ошибку, предпочтя старое и испытанное, хотя и все чаще не работающее средство, пугающей неизвестности новых вариантов. Но если российская команда хочет быть конкурентоспособной в ближайшие годы, ей придется делать шаг вперед, оставляя старые методы и старые заслуги в прошлом.

    И в первую очередь этот сдвиг должен произойти в головах как российских функционеров, так и российских спортсменов, у которых конструкция «российские спортсмены понимают только кнут» хранится в мозгу рядом с такими же замшелыми и сомнительными истинами, как «бьет — значит любит» и «боятся — значит уважают».

    Мы привыкли считать, что грубость и тренерская деспотия — это наш исконный стиль и это хорошо, потому что приносит результат, хотя ничего общего с профессиональной тренерской работой это не имеет.

    Типичным примером такого костного мышления стала ситуация на Олимпиаде в Рио, когда глава федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили оскорбил и ударил спортсменку, не добившуюся желаемого им результата. В любой цивилизованной стране это стало бы концом карьеры любого публичного человека, но у нас функционер не только сохранил свой пост, но его действия были оправданы многими спортсменами и болельщиками.

    При этом никто не может дать ответ, почему другие сборные добиваются результата без тренерской грубости и «мотивирования», порой неотличимого от эмоционального насилия, а лишь благодаря профессиональному подходу.

    Обычно это объясняется «разницей менталитетов» и нашим «особым путем». Возможно пришло время свернуть с этого пути, ведущего в тупик, и двигаться в будущее вместе с остальным миром.

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