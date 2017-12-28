Безальтернативный Трефилов

Реванш Португалии
В начале декабря женская сборная России по гандболу осталась без медалей чемпионата мира, не сумев пробиться даже в полуфинал.
В четвертьфинале российские гандболистки были нещадно биты сборной Норвегии, проведя одну их худших игр в своей истории и уступив с разницей в 17 мячей.
С командой Норвегии у россиянок долгие и непростые отношения (за последние 10 лет команды на крупных турнирах играли семь раз), последним витком которых, накануне ЧМ-2017 была встреча в полуфинале Олимпиады-2016 в Рио, где российская команда уверенно разгромила скандинавок, искавших с тех пор реванша и в итоге дождавшихся его.
Со времен Олимпиады в норвежской сборной мало что поменялось — тренер Торир Хергейрссон привез на этот ЧМ 11 человек из олимпийского состава.
В команде России все иначе — в октябре в квалификации чемпионата Европы-2018 выступала практически новая команда, в которой были только две олимпийские чемпионки Рио: Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина.
На чемпионате мира тоже пришлось делать ставку на новичком, Евгений Трефилов остался практически ни с чем — Акопян, Близнова, Маренникова и Ерохина завершили карьеру после ОИ-2016. Сень, Бобровникова и Жилинскайте взяли паузу по семейным обстоятельствам. Кузнецова и Седойкина восстанавливаются после травм.
В итоге не проигрывавшая до четвертьфинала российская команда потерпела унизительное поражение и отправилась домой, а судья главного тренера оказалась под вопросом.
Трефовый король
Это уже не первый проваленный командой Трефилова турнир — в прошлом году сборная России осталась без медалей чемпионата Европы, по итогам двух групповых этапов оставшись за бортом плей-офф.
Оттого, возник закономерный вопрос — не пора ли что-то поменять в консерватории? Да, у команды объективные проблемы с составом, да и норвежки — одна из сильнейших команд мира последние 15 лет, но вопросы к главному тренеру сборной России не могли не накопиться.
Трефилов прославился в первую очередь как тренер-мотиватор со своеобразным подходом, который заводит своих подопечных, пробуждая в них спортивную, и не только, злость, накручивает их не слишком педагогичными методами, а нередко и откровенными оскорблениями.
До поры, до времени такой подход работает, особенно когда у Трефилова есть сильные индивидуальные исполнители и грамотная команда из нескольких тренеров-помощников, которые за него разберут соперников, как было на Олимпиаде в Рио.
Когда же у Трефилова в распоряжении нет ни сильных игроков, ни толковых помощников, машина начинает пробуксовывать и одной мотивацией проблему не решить.
Потому, что как не раз отмечалось экспертами, ставить позиционную атаку тренеру не удавалось ни в сборной, ни в клубе, стратегия и тактика — не в числе козырей «Трефового короля».
Как и умение вести игру, по ходу матча делать выводы/замены/перестроения — это особенно было заметно в злополучном матче с Норвегией, когда тренер никак не сумел среагировать на провал задней линии.
К тому же, за последние годы гандбол изменился — правила поменялись, в результате повысились скорости игры и тактическая вариативность, всё сильно усложнилось, на первый план вышла аналитика и расчет.
А Трефилов, заводящий своих подопечных «выйти на площадку и драться» постепенно остается в прошлом, несмотря на все свои заслуги и трофеи. В мужском гандболе эпоха «тренеров-мотивторов» закончилась пару лет назад, подходит к концу она и в женском.
На безрыбье
Тем не менее, несмотря на последние неудачи Трефилов сохранил свой пост и на чемпионат Европы-2018 команда поедет под его руководством.
Почему? Потому же, почему он остался у руля команды после провала на чемпионате Европы — доверие руководства и отсутствие других сильных отечественных специалистов.
Это предшествовало появление открытого письма, подписанного семью тренерами российских клубов, с критикой тренерского стиля Трефилова. Да и спортменки признавались, что уже устали от постоянного крика и мата.
И хотя ЧЕ-2014 под его руководством команда провалила, а на ЧМ-2015 вылетела в четвертьфинале, Трефилову удалось выиграть со своей командой золото Рио-2016, что на последующие полтора года служит индульгенцией для тренера за все неудачи и не слишком адекватный стиль поведения, помогая ему поддерживать репутацию лучшего российского специалиста.
Тупик «особого пути»
Возможно, гандбольная федерация России совершила ошибку, предпочтя старое и испытанное, хотя и все чаще не работающее средство, пугающей неизвестности новых вариантов. Но если российская команда хочет быть конкурентоспособной в ближайшие годы, ей придется делать шаг вперед, оставляя старые методы и старые заслуги в прошлом.
И в первую очередь этот сдвиг должен произойти в головах как российских функционеров, так и российских спортсменов, у которых конструкция «российские спортсмены понимают только кнут» хранится в мозгу рядом с такими же замшелыми и сомнительными истинами, как «бьет — значит любит» и «боятся — значит уважают».
Мы привыкли считать, что грубость и тренерская деспотия — это наш исконный стиль и это хорошо, потому что приносит результат, хотя ничего общего с профессиональной тренерской работой это не имеет.
Типичным примером такого костного мышления стала ситуация на Олимпиаде в Рио, когда глава федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили оскорбил и ударил спортсменку, не добившуюся желаемого им результата. В любой цивилизованной стране это стало бы концом карьеры любого публичного человека, но у нас функционер не только сохранил свой пост, но его действия были оправданы многими спортсменами и болельщиками.
При этом никто не может дать ответ, почему другие сборные добиваются результата без тренерской грубости и «мотивирования», порой неотличимого от эмоционального насилия, а лишь благодаря профессиональному подходу.
Обычно это объясняется «разницей менталитетов» и нашим «особым путем». Возможно пришло время свернуть с этого пути, ведущего в тупик, и двигаться в будущее вместе с остальным миром.