Московский «Спартак» подписал новое соглашение с нападающим Ильей Котляровым. Договор между сторонами рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Илья Котляров globallookpress.com

Девятнадцатилетний форвард дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. Сейчас Котляров входит в число лучших ассистентов команды. В восемнадцати встречах он набрал семь очков по системе гол плюс пас. Также хоккеист получил звание лучшего новичка первой игровой недели лиги.

В прошлом сезоне нападающий перешел в систему московского клуба. В составе молодежной команды «Спартак» игрок дошел до финала Кубка Харламова. В 59 матчах МХЛ он записал на свой счет тридцать восемь баллов.