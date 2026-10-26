Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/2027.

Кирилл Капризов globallookpress.com

В матче против «Ванкувер Кэнакс» форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу. «Миннесота» выиграла эту встречу со счётом 4:2. Капризов забил уже 13 голов в текущем сезоне.

Второе место в гонке снайперов занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». Немецкий нападающий забросил 12 шайб. На третьей строчке находится Арттури Лехконен из «Колорадо Эвеланш». В активе финна 10 голов.