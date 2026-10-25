Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин активировал бонус в размере 4,75 миллиона долларов. Форвард провел десятый матч в сезоне-2026/27 Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин globallookpress.com

Летом 41-летний нападающий подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Соглашение включает зарплату в 1 миллион долларов и подписной бонус в размере 3,25 миллиона. Также клуб включил в договор пункт о выплате 4,75 миллиона за 10 сыгранных матчей. Данная сумма не учитывается под потолком зарплат в текущем сезоне.

Овечкин удерживает рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах — 930 шайб. Встречи плей-офф увеличивают его результат до 1007 голов. Рекорд с учетом игр вылета принадлежит Уэйну Гретцки и составляет 1016 шайб. Ранее Александр заявил о намерении завершить карьеру в НХЛ после окончания этого сезона.