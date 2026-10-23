Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал победу команды над «Ак Барсом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Скотт Гордон globallookpress.com

«Ребята проявляли старание на протяжении всех 60 минут. До этого мы всю неделю хорошо тренировались. Хочу отметить важный гол звена Шэна. Как команда мы провели хороший матч.

Почему Федосеев и Низамеев отсутствовали? Низамеев приболел, но надеемся, что он присоединится к команде в понедельник. Федосеев был командирован в "Челмет" из‑за возвращения в состав Телегина.

Игра Жаркова? Страсть Владимира к игре заразительна. Он остается после тренировок, чтобы отработать некоторые элементы. В каждой смене он выкладывается на все сто. Это хороший человек и хороший игрок», — приводит слова Гордона «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 16 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.