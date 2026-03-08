«Миннесота» уступила «Колорадо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Колорадо» отличились Натан Маккиннон на 32-й минуте и Николя Руа на 52-й минуте.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Кирилл Капризов на 44-й минуте и Нико Штурм на 47-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалось «Колорадо». Победный бросок на счету Натана Маккиннона.

После этого матча «Колорадо» занимает 1-е место в таблице Запада с 95-ю очками в активе. «Миннесота» — на 3-й позиции с 85-ю баллами.