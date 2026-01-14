Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Снова тяжелый первый период. Женька Аликин сыграл очень прилично и оставил нас в игре. А после качественные броски ребят решили исход матча. Мы хотели играть с шайбой с первых минут, но соперник был очень быстрым, особенно в первые 20 минут. Мы делаем ошибки, теряем шайбу, принимаем медленные решения. Хотя по идее после заброшенной шайбы парни на эмоциях должны были развивать успех. Надо отдать должное сопернику, он комбинировал и хорошо работал в нашей зоне. Но мы перетерпели, а после перерыва добавили в созидании», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 53 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.