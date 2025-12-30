Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Еще перед матчем говорил, что будет тяжелая игра с небольшим количеством голов. Стройность потеряли после многочисленных удалений. Ребята поднаелись, и в третьем периоде соперник этим воспользовался — начал активно работать и идти в давление. Но хорошо, что ребята выстояли. Дальше было поспокойнее, а в завершении удалась реализация большинства.

Как удалось одержать очередную победу? Секрет простой: от каждого требуется выполнение своих функций от начала и до конца, чтобы все отдавались игре. У нас только так, — приводит слова Люзенкова "Матч ТВ".

"Сибирь" с 36 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.