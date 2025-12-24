Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над московскими одноклубниками (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Игра нам удалась. Хорошее было начало. В третьем периоде уже стали удаляться. Здорово, что так сыграли. Хорошая игра с нашей стороны.

Почему не играли Уэлле и Диц? Поберегли Дица. Ксавье приболел, как и Мороз.

Удаление Уила за удар Белкина? Хорошо знаю Джордана, не думаю, что он такой грубиян. Может быть, эмоции, нужно посмотреть момент. Это не красит никого. Жестко играть можно, грязно играть не надо никогда.

Повлияла ли прошлая игра на Борикова? Наверное, надо его спросить. Человек делает определенные выводы. Я его посадил не из‑за того, что он очень плохо играл. Он молодой парень, где‑то не понимает свой организм, дали ему это понять и поберегли его.

Низкая результативность защитников? Самое главное, чтобы они меньше пропускали. У нападающих профессия такая — забивать голы, защитники должны обороняться», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 53 очками занимает второе место в Западной конференции.