В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска уступила «Автомобилисту» из Екатеринбурга с разгромным счетом 0:5.

Рид Буше globallookpress.com

Американский форвард «Автомобилиста» Рид Буше отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Также по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Стефан Да Коста и Никита Трямкин. В матче за «Сибирь» дебютировал вратарь Михаил Бердин, пропустивший пять голов. В то же время вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин сыграл «на ноль».

«Автомобилист» набрал 45 очков и расположился на четвертой строчке в Восточной конференции, а «Сибирь» продолжает находиться на последней строчке, имея в активе 30 набранных баллов.