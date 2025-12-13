«Сент-Луис» на своем льду «Чикаго» победил со счетом 3:2.

Михаил Сергачев («Юта») globallookpress.com

В составе победителей отличились Логан Мэйлу, Мэтт Лафф и Джастин Фолк.

Голы в составе «Чикаго» на счету Вьятта Кайсера и Андре Бураковски.

Россияне Павел Бучневич («Сент-Луис») и Илья Михеев («Чикаго») не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис» набрал 31 очко в 33 матчах и занимает 13-е место на «Западе». «Чикаго» идет девятым — 32 очка в 31 игре.

«Сент-Луис» — «Чикаго» -3:2

«Юта» переиграла дома «Сиэтл» — 5:3

Шайбы за «Юту» забивали Йон Петерк, Лоусон Крауз, Кайлер Ямамото, Ник Шмальц и Дилан Гюнтер. Также ассистом отметился Михаил Сергачев. Теперь у 27-летнего россиянина теперь 21 (4+17) очко в 33 играх регулярки.

У «Кракен» дубль сделал Мэйсон Марчмент и одну шайбу забросил Бен Майерс.

«Юта» набрала 33 очка в 33 матчах и занимает 9-ю строчку на «Запеде». «Сиэтл» идет на 12-м месте — 30 очков в 29 играх.