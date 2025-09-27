Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Поздравляю ребят, коллектив и наших болельщиков с победой.  Непростая команда, город.  Иногда качество льда оставляет желать лучшего, но это часть игры.  Хорошая игра, интересная концовка.  Хорошо, что набрали максимум очков.

Насколько ожидали того, что "Сочи" не сдастся в третьем периоде после 0:4?  Всегда хочешь относиться с уважением к сопернику.  Команда не то чтобы новая, но коллектив обновился.  При любом халатном отношении можно получить гол в свои ворота, потерять очки.  Планировали играть первым номером, контролировать шайбу, с дисциплиной.  Ребята всё выполнили, забили хорошие голы в большинстве и равных составах.  В концовке дали сопернику почувствовать, но победили.  Двигаемся дальше», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 9 встреч.