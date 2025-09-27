Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Поздравляю ребят, коллектив и наших болельщиков с победой. Непростая команда, город. Иногда качество льда оставляет желать лучшего, но это часть игры. Хорошая игра, интересная концовка. Хорошо, что набрали максимум очков.

Насколько ожидали того, что "Сочи" не сдастся в третьем периоде после 0:4? Всегда хочешь относиться с уважением к сопернику. Команда не то чтобы новая, но коллектив обновился. При любом халатном отношении можно получить гол в свои ворота, потерять очки. Планировали играть первым номером, контролировать шайбу, с дисциплиной. Ребята всё выполнили, забили хорошие голы в большинстве и равных составах. В концовке дали сопернику почувствовать, но победили. Двигаемся дальше», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 9 встреч.