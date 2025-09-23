Ротенберг: Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира

Бывший главный тренерпрокомментировал дебютв составе «Нью-Джерси».

«Я общался с Сеней. Он счастлив, что забил. Но надо работать дальше. Мы обсудили все детали, которые нужно улучшить. И он сам знает, над чем ему работать. Он большой молодец. Сеня — очень одаренный игрок. С его талантом, если он захочет, Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира. Не буду сейчас называть громкие фамилии. Вы их сами все знаете. Но при правильной работе Арсения ждет бурный прогресс.

Он одарен физически, талантлив. Мы видели мало равных Грицюку игроков», — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Россиянин в предсезонном матче против «Рейнджерс» заработал 2 (1+1) очка.