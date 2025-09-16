ПерерывБенфика — КарабахОнлайн
    «Ак Барс» переподписал контракты с Яруллиным и Алистровым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трансферы
    «Ак Барс» объявил о продлении контрактов с двумя хоккеистами команды.

    Альберт Яруллин — защитник «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Яруллин — защитник «Ак Барса»

    Стало известно, что казанский клуб подписал новое соглашение с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях до конца сезона 2027/2028.

    Помимо этого, «Ак Барс» подписал полноценный 2-летний контракт с нападающий Владимиром Алистровым, у которого было пробное соглашение с клубом.

  • Неделя КХЛ: Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»
  • Обзор второй игровой недели
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Яруллин провел за казанцев 4 матча и не отметился результативными действиями. Алистров принял участие в 3-х встречах и сделал 1 голевую передачу.

