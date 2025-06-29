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    Маршан может вернуться в «Бостон»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз Трансферы
    Нападающий «Флориды» Брэд Маршан может сменить клубную прописку этим летом.

    Брэд Маршан
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    Брэд Маршан

    «Пока мы ждём решения о контракте Брэда Маршана с "Флоридой", несколько команд, включая "Бостон" и "Торонто", надеются поговорить с ним 1 июля, когда откроется рынок, если он не подпишет новый контракт с чемпионами.

    "Брюинз", безусловно, хотят его возвращения. Но, опять же, возможно, Маршан подпишет новый контракт с Флоридой», — написал инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в соцсети.

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    • Напомним, что Маршан перешел из «Бостона» во «Флориду» по ходу прошедшего сезона НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Пантерз».

    За «Флориду» форвард провел 33 матча, забросил 12 шайб и сделал столько же голевых передач.

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