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    Плющев: Миронов продлил контракт со «Спартаком», значит он устраивает руководство и тренеров

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление контракта защитника Андрея Миронова со «Спартаком».

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    «Миронов подписал контракт с командой, в которой он провел прошлый сезон. Здесь нет ничего удивительного, не нахожу никакой сенсации в этом подписании. Миронов продлил контракт с командой, значит он устраивает руководство "Спартака" и тренерский штаб, а Миронова устраивают условия, которые предлагает клуб», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

    Миронов является воспитанником московского «Динамо». Защитник выступал за «бело‑голубых» с 2012 года (с перерывом на сезон‑2017/18, когда он играл в НХЛ за «Колорадо»).

    В минувшем сезоне Миронов сыграл за «Спартак» в 62 матчах в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ и набрал 31 (8+23) очко.

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