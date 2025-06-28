Плющев: Миронов продлил контракт со «Спартаком», значит он устраивает руководство и тренеров

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал продление контракта защитникасо «Спартаком».

«Миронов подписал контракт с командой, в которой он провел прошлый сезон. Здесь нет ничего удивительного, не нахожу никакой сенсации в этом подписании. Миронов продлил контракт с командой, значит он устраивает руководство "Спартака" и тренерский штаб, а Миронова устраивают условия, которые предлагает клуб», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

Миронов является воспитанником московского «Динамо». Защитник выступал за «бело‑голубых» с 2012 года (с перерывом на сезон‑2017/18, когда он играл в НХЛ за «Колорадо»).

В минувшем сезоне Миронов сыграл за «Спартак» в 62 матчах в регулярном чемпионате и плей‑офф КХЛ и набрал 31 (8+23) очко.