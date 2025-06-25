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    Бучельников высказался о неучастии «Витязя» в следующем сезоне КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Витязь
    Бывший нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников поделился мыслями о выходе подмосковного клуба из КХЛ.

    Дмитрий Бучельников
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    Дмитрий Бучельников

    «Честно говоря, до последнего надеялся на лучший исход. Сами видели, сколько громких трансферов на выход там совершили в июне. С другой стороны, когда всех принялись обменивать, стало понятно, что команда, скорее всего, не примет участия в следующем сезоне КХЛ.

    Возможно было ли сохранить команду и играть молодежным составом? Не думаю. Все-таки это профессиональный уровень. Просто участвовать и пропускать в каждом матче по десять шайб смысла нет. Перед коллективом всегда должны стоять какие-то задачи, например попадание в плей-офф. Если бы на лед просто выходили молодые ребята, это было бы не слишком интересно и самой лиге. Да и смысл обсуждать гипотетические варианты, если в истории поставлена точка», — приводит слова Бучельникова RT.

    В сезоне‑2024/25 хоккеист выступал за подмосковный «Витязь», где стал лучшим бомбардиром команды с 54 очками (15+39) в 65 матчах. В межсезонье «Витязь» обменял форварда в ЦСКА на денежную компенсацию.

    Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участие в следующем сезоне КХЛ из-за финансовых проблем.

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