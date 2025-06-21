Подколзин: Самое неприятное — это когда после поражения по телевизору везде крутят хайлайты нашей игры

Нападающийподелился мыслями после поражения в финале Кубка Стэнли от «Флориды» (2-4 в серии).

«В финале борьбы было больше, чем в предыдущих раундах? Зависело от игры. В плей-оффе это все больше и иначе. Но финал не особо выделялся именно по силовой борьбе. Ее было много, но в рамках того, что ожидаешь от плей-офф. Не было ничего, чего нельзя было бы преодолеть. Все в порядке. Самое неприятное — это когда после поражения по телевизору везде крутят хайлайты нашей игры. Ужасно на это смотреть. "Можно, пожалуйста, выключить телевизор?"

Как болельщики в Эдмонтоне ведут себя после финала? Все тихо. Мы старались сделать так, чтобы нас никто не видел, никто не дергал. Это была среда и четверг. Если бы пятница или выходные, возможно, было бы по-другому. Но пока все спокойно. Все расстроены, все разбиты. Даже на улицах никого нет», — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».

На счету 23-летнего россиянина в минувшем сезоне 24 очка (8+16) в 82 матчах регулярного чемпионата и 10 очков (3+7) в 24 играх плей-офф.