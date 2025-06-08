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    Исаев: Радулов привнес энергию и кураж в раздевалку «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев рассказал о заметном влиянии нападающего Александра Радулова на раздевалку команды.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Что поменялось в "Локомотиве" с приходом в команду Радулова? Мы выиграли трофей — вот в чем поменялось. На самом деле он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, — сказал вратарь "Известиям".

    38-летний Радулов пополнил состав "Локомотива" в этом сезоне, всего сыграл за команду 60 матчей в регулярке и набрал в них 50 (16+34) очка. В плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 21 встрече.

    "Локомотив" в финале Кубка Гагарина победил "Трактор" в серии со счетом 4-1. Для Радулова это вторая победа в карьере в плей-офф.

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