Исаев: Радулов привнес энергию и кураж в раздевалку «Локомотива»

Голкипер «Локомотива»рассказал о заметном влиянии нападающегона раздевалку команды.

«Что поменялось в "Локомотиве" с приходом в команду Радулова? Мы выиграли трофей — вот в чем поменялось. На самом деле он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась при Радулове. И это очень помогло нам выиграть трофей, — сказал вратарь "Известиям".

38-летний Радулов пополнил состав "Локомотива" в этом сезоне, всего сыграл за команду 60 матчей в регулярке и набрал в них 50 (16+34) очка. В плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 21 встрече.

"Локомотив" в финале Кубка Гагарина победил "Трактор" в серии со счетом 4-1. Для Радулова это вторая победа в карьере в плей-офф.