Щитов: Фукале — один из лучших вратарей КХЛ

Бывший защитник ряда клубов КХЛвысказался об уровне игры голкипера минского

«Я не скажу, что он лучший, скажу так, что он один из лучших вратарей КХЛ. Потому что у нас есть также хорошие вратари, в том же ярославском "Локомотиве" Исаев выиграл Кубок Гагарина.

Поэтому я не скажу, что он лучший. У нас есть несколько хороших вратарей, и Фукале к ним относится», — сказал Щитов LiveResult.

В прошлом сезоне Фукале вместе с «Трактором» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счетом в серии 1:4. Ранее пресс-служба минского «Динамо» объявила о подписании контракта с канадским голкипером.