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    Щитов: Фукале — один из лучших вратарей КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался об уровне игры голкипера минского «Динамо» Зака Фукале.

    Зак Фукале — голкипер минского «Динамо»
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    Зак Фукале — голкипер минского «Динамо»

    «Я не скажу, что он лучший, скажу так, что он один из лучших вратарей КХЛ. Потому что у нас есть также хорошие вратари, в том же ярославском "Локомотиве" Исаев выиграл Кубок Гагарина.

    Поэтому я не скажу, что он лучший. У нас есть несколько хороших вратарей, и Фукале к ним относится», — сказал Щитов LiveResult.

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  • 02/06/2025

    • В прошлом сезоне Фукале вместе с «Трактором» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счетом в серии 1:4. Ранее пресс-служба минского «Динамо» объявила о подписании контракта с канадским голкипером.

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