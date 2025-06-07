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    В «Питтсбурге» подтвердили, что Пономарев покинет систему клуба

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз КХЛ Авангард
    Российский нападающий Василий Пономарев покинет систему «Питтсбурга», об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

    Василий Пономарев
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    Василий Пономарев

    «Насколько я понимаю, он уйдет. Он менял агентов один или два раза недавно и сейчас сам ведет переговоры.

    Он молод, мы продолжим следить за ним там. Мы не собирались ничего ему обещать. Я просто продолжу следить за ним. Таков бизнес», — приводит слова Дубаса Pittsburgh Hockey Now.

    В сезоне-2024/2025 Пономарев провел семь матчей в НХЛ, в которых не набрал ни одного очка. В АХЛ у него 41 (15+26) балл результативности за 57 матчей с учетом плей‑офф.

    На днях омский «Авангард» выменял права на 23-летнего хоккеиста у московского «Спартака», где форвард дебютировал в КХЛ четыре года назад.

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