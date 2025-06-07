В «Питтсбурге» подтвердили, что Пономарев покинет систему клуба

Российский нападающий Василий Пономарев покинет систему, об этом сообщил генеральный менеджер клуба

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Василий Пономарев Фото: nhl.com

«Насколько я понимаю, он уйдет. Он менял агентов один или два раза недавно и сейчас сам ведет переговоры.

Он молод, мы продолжим следить за ним там. Мы не собирались ничего ему обещать. Я просто продолжу следить за ним. Таков бизнес», — приводит слова Дубаса Pittsburgh Hockey Now.

В сезоне-2024/2025 Пономарев провел семь матчей в НХЛ, в которых не набрал ни одного очка. В АХЛ у него 41 (15+26) балл результативности за 57 матчей с учетом плей‑офф.

На днях омский «Авангард» выменял права на 23-летнего хоккеиста у московского «Спартака», где форвард дебютировал в КХЛ четыре года назад.