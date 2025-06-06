Плющев: В назначении Ларионова вместо Ротенберга не вижу никакой логики

Экс-наставник сборной Россиивысказался о перестановках в СКА.

2 июня в питерской команде сообщили, что Роман Ротенберг покидает пост главного тренер клуба. Вместо него назначен бывший тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«Не вижу в этом никакой логики. Конечно, к Ротенбергу возникали вопросы, требовалось серьезное обсуждение. Но и замена для меня не понята. Да, Ларионов был яркий хоккеист. Но игрок и тренер — разные вещи.

Тем более что Ларионов имел серьезный карт-бланш в Нижнем Новгороде. Но выше восьмого места торпедовцы не прыгнули. Поэтому не знаю, во что это назначение выльется.

У Игоря свое видение хоккея было в "Торпедо", сумет ли он перенести всю эту всю философию на СКА, не уверен. Не факт, что все будет воспринято, как должное», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».