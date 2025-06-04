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    Сушинский: Я согласен с тем, что Кучеров — лучший игрок в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал победу нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в «Тед Линдсей Эворд».

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Если кто-то спорит с тем, что Кучеров — лучший в НХЛ, это его мнение. Я, наоборот, с этим согласен. То, что его выбрали игроки НХЛ, вдвойне почетно и значимо. Тем более для нас, для России — это наш игрок! Никита доказывает, что он лучший, своей игрой. Из момента Кучеров может сделать конфетку. Может как помочь партнерам, так и забить сам», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

    «Тед Линдсей Эворд» вручается ежегодно самому выдающемуся игроку сезона НХЛ по итогам голосования членов профсоюза игроков, ранее Кучеров получал награду по итогам сезона-2018/2019.

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