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    Сопин подтвердил, что «Авангард» вел переговоры с Костиным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард НХЛ Сан-Хосе Шаркс
    Генеральный менеджер «Авангарда» Клим Костин прокомментировал информацию о переговорах омского клуба с нападающим «Сан-Хосе» Климом Костиным.

    Клим Костин
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    Клим Костин

    «У нас есть права на Клима. Я с ним общался, с ним общались наши руководители. У него есть огромное желание присоединиться к нам. Но мы сошлись на том, что он будет ждать открытия рынка свободных агентов 1 июля. Он пообещал мне, что не будет очень долго тянуть, подождет буквально пару недель и определится со своим будущим. То есть Клим посмотрит, какие у него будут варианты в НХЛ, и, если никаких стоящих вариантов не будет, он вернется в команду КХЛ — в "Авангард"", — приводит слова Сопина 'Чемпионат'.

    26-летний Костин играл за 'Авангард' в сезоне-2020/2021 и тогда вместе с омским клубом стал обладателем Кубка Гагарина. После 2021-го года, форвард играл в разных клубах НХЛ.

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