Бобровский: У «Флориды» есть шанс снова выиграть Кубок

Голкипер «Флориды»перед стартом финальной серии Кубка Стэнли отметил, что наслаждается каждым моментом борьбы с «Эдмонтоном» за трофей.

Финальная серия начнется 4 июня. Первые два матча состоятся в Эдмонтоне. Действующим чемпионом является «Флорида».

«Мы наслаждаемся моментом и стараемся удержать это чувство. Мы не пытаемся отгородиться от мыслей о том, что нас ждет впереди, или о том, что случилось в прошлом. Мы лишь пытаемся снова воспользоваться возможностью, отличной возможностью. Остались только две команды, и одна из них — наша. У нас есть шанс снова выиграть Кубок. Это захватывающее время, и я хочу насладиться каждым его мгновением.

Я много раз говорил, что мне повезло с командой. Ребята, руководство, тренеры. Тренеры позволяют мне заниматься так, как я считаю нужным. Это важно, особенно в моем возрасте. Я ценю всё — где я нахожусь, кто рядом со мной. Это благословение», — приводит слова Бобровского Sportsnet.