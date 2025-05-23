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    Тамбиев: Критикуют всех, но все определяет результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Локомотив
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о том, что не стоит обращать лишнее внимание на критику со стороны.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Вообще в КХЛ всех критикуют, но все определяет результат. Никитина тоже критиковали за его автобусы с "троллейбусами", а человек не обращал на это внимания, работал и всем утер нос. Вполне заслуженно выиграл Кубок Гагарина.

    Вот и я так же, конечно, для себя что‑то могу почерпнуть из критики, стараюсь меняться в лучшую сторону. Но главное — научить ребят играть в хоккей, поставить игру в команде. Критиковать будут всегда, сколько людей, столько и мнений. Для всех хорош не будешь. Критикуют, хорошо, значит "Адмирал" на слуху, команда боевая. В КХЛ все определяет результат, если тренер его дает, значит он из себя что‑то представляет, если нет, значит надо еще больше учиться», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

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