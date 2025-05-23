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    Агент Джоша Ливо опроверг слухи о расторжении контракта с «Салаватом Юлаевым»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Хоккейный агент Иван Ботев прокомментировал слухи о возможном расторжении контракта Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым» по обоюдному согласию сторон.

    Джош Ливо
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    Джош Ливо

    «Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался и не звонил. У меня нет такой информации. И почему оно должно расторгаться по обоюдному согласию сторон, когда в контракте стоят наши подписи о двухлетнем соглашении?», — цитирует Ботева «Чемпионат».

    31-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате КХЛ 52 матча, набрав 80 очков (49 голов и 31 результативная передача), став лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата Юлаева».

    В плей-офф Кубка Гагарина Ливо сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 результативных баллов (2+13).

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