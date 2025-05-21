Радулов: Ребята заслужили это, в прошлом году было горькое поражение

Нападающийподелился мыслями после победы команды в финале Кубка Гагарина-2025.

«Очень хотел бы поздравить всех, кто пришел сегодня. Спасибо детям, жене, родителям за то, что за меня переживали. Поражения, которые были… Спасибо богу за то, что все так сложилось. Спасибо тренерам и руководству за то, что оказался в такой хорошей команде.

Понимал ли, что должен был дать "Локомотиву", когда пришел летом? Здесь главное было не испортить, потому что команда очень долго строилась. Ребята заслужили это, в прошлом году было горькое поражение.

Как удается играть на высоком уровне в 38 лет? Это просто любовь к хоккею. Мне просто нравится эта атмосфера и эта игра. Дай бог, чтобы здоровье позволяло играть как можно дольше», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

«Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Ярославцы до этого дважды выходили в финал в 2009 и 2024 годах, но неизменно проигрывали решающие серии.

38-летний Радулов признан лучшим игроком плей-офф Кубка Гагарина-2025. Форвард провел 21 матч, в которых забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.