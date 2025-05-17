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    Нападающий «Виннипега» Шайфли может пропустить матч против «Далласа»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Даллас Старз
    Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли может не сыграть в предстоящем 6-м матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа». Об этом сообщает журналист Sportsnet Шон Рейнольдс.

    Марк Шайфли — нападающий «Виннипега»
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    Марк Шайфли — нападающий «Виннипега»

    Стало известно, что сегодня, 17-го мая Шайфли узнал о смерти отца. Форвард не отправился с командой на утреннюю раскатку, а остался в отеле в Далласе. Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниэл находился вместе с хоккеистом.

    В розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона Шайфли провел 10 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 6 голевых передач.

    Напомним, что 6-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Виннипегом» состоится 18-го мая в 03:00 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу «Старз».

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