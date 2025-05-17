Нападающий «Виннипега» Шайфли может пропустить матч против «Далласа»

Нападающийможет не сыграть в предстоящем 6-м матче второго раунда плей-офф НХЛ против. Об этом сообщает журналист Sportsnet

Стало известно, что сегодня, 17-го мая Шайфли узнал о смерти отца. Форвард не отправился с командой на утреннюю раскатку, а остался в отеле в Далласе. Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниэл находился вместе с хоккеистом.

В розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона Шайфли провел 10 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 6 голевых передач.

Напомним, что 6-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Виннипегом» состоится 18-го мая в 03:00 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу «Старз».