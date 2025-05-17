Попов: Соперник поднялся на одну ступень выше, нам надо будет его догнать

Нападающийпрокомментировал поражение своей команды от(2:5) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Перерыв у меня был долгий, но был рад вернуться. Прекрасная атмосфера, ребята помогли войти в игру, где-то через силовую игру приходилось это делать. Неплохо играли, в плане характера не уступили, надо подправить нюансы, чтобы было легче играть.

Девять силовых приемов — возможно, переизбыток команде, долго смотрел хоккей со стороны, а тут финал, хотел помочь. С Радуловым своеобразная перекличка получилась, где-то похвалил за силовые приемы. Был готов играть, знал, что будет битва, ночью спал хорошо, сны снились.

В финале намного больше цена ошибки, чувствуется накал и на льду, и вне арены. Эмоции непередаваемые. Соперник поднялся на одну ступень выше, нам надо будет его догнать, приложить все силы в следующей игре», — приводит слова Попова «Чемпионат».

Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».