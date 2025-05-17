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    Дания разгромила Норвегию в матче ЧМ-2025

    Дания — Норвегия: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Дании Сборная Норвегии
    Дания одержала победу над Норвегией (6:3) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе датской сборной дублем отметился Йонас Рённбьерг, а по шайбе забросили Патрик Русселль, Миккель Огор, Йоахим Блихфельд и Ник Олесен.

    У Норвегии отличились Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.

    Чемпионат мира. Группа В
    Дания — Норвегия — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Русселль — 2 (бол., Мелгор, Бликфельд), 13:42 — 1:0. Огорд — 5 (бол., Н. Йенсен, Мелгор), 14:38 — 2:0. Сальстен — 1 (Сольберг, Берглунд), 15:14 — 2:1. Рендбьерг — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 27:25 — 3:1. Бликфельд — 2 (бол., Бруггиссер, Матиасен-Вайсе), 30:32 — 4:1. Рендбьерг — 2, 34:59 — 5:1. Берглунд — 2, 36:59 — 5:2. Олесен — 3 (бол., Бликфельд, Матиасен-Вайсе), 49:46 — 6:2. Ольсен — 1 (бол., Йонсен, Сольберг), 59:37 — 6:3Вратари: Дихов — Арнтцен (Норманн, 34:59)Броски: 47 (12+20+15) — 27 (11+8+8)Штраф: 6 — 37

    После этого матча Дания занимает 5-е место в группе В с 9-ю очками в активе. Норвегия — на последней 8-й позиции (1 балл).

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