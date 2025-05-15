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    Телегин: Должны были две игры против «Локомотива» забирать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин поделился мыслями после поражения своей команды от «Локомотива» (1:4) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Сергей Телегин
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    Сергей Телегин

    «"Трактору" не хватило силовой игры? Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счету.

    Силовая игра придает уверенности после потери игрока? С другой стороны, придает злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жестче.

    Почему не получилось выходить из-под давления соперника? Мы все знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.

    Довольны ли выездом? Нет. Должны были две забирать. В данный момент не доволен», — приводит слова Телегина «Чемпионат».

    Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.

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