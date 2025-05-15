Телегин: Должны были две игры против «Локомотива» забирать

Защитник челябинскогоподелился мыслями после поражения своей команды от(1:4) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«"Трактору" не хватило силовой игры? Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счету.

Силовая игра придает уверенности после потери игрока? С другой стороны, придает злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жестче.

Почему не получилось выходить из-под давления соперника? Мы все знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.

Довольны ли выездом? Нет. Должны были две забирать. В данный момент не доволен», — приводит слова Телегина «Чемпионат».

Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.