Телегин: Должны были две игры против «Локомотива» забирать

Сергей Телегин Фото: globallookpress.com
«"Трактору" не хватило силовой игры? Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счету.
Силовая игра придает уверенности после потери игрока? С другой стороны, придает злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жестче.
Почему не получилось выходить из-под давления соперника? Мы все знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.
Довольны ли выездом? Нет. Должны были две забирать. В данный момент не доволен», — приводит слова Телегина «Чемпионат».
Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.