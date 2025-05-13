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    Никитин: Если результата нет, то я не могу быть доволен

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (1:2) в первом матче финала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Если результата нет, то я не могу быть доволен. Что об этом говорить? Это как бедному припарки. К сожалению, да — мы снова проиграли первый матч.

    Почему команда пропустила две шайбы за 13 секунд? Я думаю, первый гол в наши ворота обескуражил всю лавку. А ведь перед третьим периодом было нарисовано, что нужно делать. Команда — живой организм. Так она выразила протест на предыдущую смену.

    Иванов получил две минуты штрафа? Я полностью поддерживаю Жору. А если бы судьи не дали пять минут? Это мы по факту рассуждаем. Но он — молодец, что вступился за партнера.

    Состояние Каюмова? Пока не готов сказать. Доктора сказали, что диагноз будет в среду», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 15 мая в Ярославле. Счет в серии — 1:0 в пользу «Трактора».

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