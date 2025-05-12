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    НХЛ. «Даллас» победил «Виннипег», «Флорида» обыграла «Торонто»

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    «Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на своем льду одолел «Виннипег » со счетом 5:2.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    У «Старз» 3 (1+2) россиянин Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч начнется 14 мая в 3:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Даллас» — «Виннипег» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
    Голы: Хинтц — 5 (бол., Рантанен, Харли), 2:27 — 1:0. Коннор — 5 (Виларди), 9:53 — 1:1. Харли — 3 (Гранлунд, Стил), 15:12 — 2:1. Нидеррайтер — 4 (Моррисси, Миллер), 30:07 — 2:2. Петровик — 1 (Рантанен, Стил), 43:51 — 3:2. Рантанен — 9 (Хинтц, Гранлунд), 44:40 — 4:2. Джонстон — 4 (Бенн, Дадонов), 54:06 — 5:2Вратари: Эттингер — ХеллибакШтраф: 8 — 4Броски: 26 (10+8+8) — 25 (8+9+8)

    «Даллас» — «Виннипег» — 5:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома победила «Торонто» со счетом 2:0.

    У «Пантерз» голкипер Сергей Бобровский отразил все 23 броска.

    Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 15 мая в Торонто и начнется в 2:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Флорида» — «Торонто» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Верхэге — 4 (бол., Ткачак, Барков), 15:45 — 1:0. Беннетт — 5 (Экблад), 52:09 — 2:0Вратари Бобровский — Уолл (57:11)Штраф: 26 — 27Броски: 37 (15+14+8) — 23 (4+8+11)

    «Флорида» — «Торонто» — 2:0

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