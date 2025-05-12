Швеция обыграла Финляндию, а Чехия разгромила Данию на ЧМ-2025

Завершились два матча группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

В одной из встреч Швеция обыграла Финляндию со счетом 2:1.

У шведской сборной голы записали на свой счет Лео Карлссон и Юнас Бродин.

Единственную шайбу в составе Финляндии забросил Харри Песонен.

Чемпионат мира. Группа А Финляндия — Швеция — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Г. Карлссон — 1 (бол., Густафссон, Раймонд), 4:45 — 0:1. Бродин — 3 (Раймонд), 27:23 — 0:2. Песонен — 1 (Лехтонен, Бьорнинен), 53:04 — 1:2Вратари: Сарос — МаркстремБроски: 18 (2+7+9) — 41 (16+17+8)Штраф: 8 — 2

После этого матча Швеция занимает 1-е место в Группе А с 9-ю очками в активе, а Финляндия — на 3-й строчке (5).

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В параллельном матче Чехия разгромила Данию (7:2).

У чехов дублем отметился нападающий Мартин Нечас, а по шайбе забросили Даниэль Газда, Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Даниэль Воженилек и Роман Червенка.

В составе Дании отличились Ник Олесен и Кристиан Вайсе Матиасен.

Чемпионат мира. Группа В Чехия — Дания — 7:2 (0:0, 4:1, 3:1) Голы: Нечас — 1 (Беранек, Гронек), 23:35 — 1:0. Газда — 1 (Кодытек, Беранек), 24:23 — 2:0. Пастрняк — 2 (Седлак, Владарж), 33:52 — 3:0. Седлак — 2 (Пастрняк, Гронек), 36:21 — 4:0. Олесен — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 38:47 — 4:1. Нечас — 2 (Задина, Д. Шпачек), 44:32 — 5:1. Матиасен-Вайсе — 1 (Н. Йенсен, Олесен), 46:24 — 5:2. Воженилек — 1 (п.в., Флек, Лауко), 57:43 — 6:2. Червенка — 2 (Пастрняк, Седлак), 59:01 — 7:2Вратари: Владарж — ДиховБроски: 33 (9+13+11) — 31 (8+11+12)Штраф: 8 — 8

Чехия располагается на 1-й позиции группы В с 8-ю баллами в копилке. Дания занимает последнее 8-е место без набранных очков.