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    КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.

    Максим Шабанов
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    Максим Шабанов

    Лучшим вратарем стал Даниил Исаев («Локомотив»). 25-летний голкипер отразил 94,07 процента бросков по своим воротам и отыграл один матч на ноль.

    Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»). Хоккеист забил два гола в пяти матчах серии.

    Лучшим нападающим оказался Максим Шабанов («Трактор»). Форвард записал в актив 6 (3+3) очков в пяти встречах.

    Лучшим новичком стал Егор Сурин («Локомотив»). У хоккеиста 4 (3+1) очка в четырех матчах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В финале Кубка Гагарина встретятся «Локомотив» и «Трактор». Обе команды ранее ни разу не становились обладателями трофея. Серия начнется в Ярославле 13 мая.

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