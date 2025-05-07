КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем стал Даниил Исаев («Локомотив»). 25-летний голкипер отразил 94,07 процента бросков по своим воротам и отыграл один матч на ноль.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»). Хоккеист забил два гола в пяти матчах серии.

Лучшим нападающим оказался Максим Шабанов («Трактор»). Форвард записал в актив 6 (3+3) очков в пяти встречах.

Лучшим новичком стал Егор Сурин («Локомотив»). У хоккеиста 4 (3+1) очка в четырех матчах.

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В финале Кубка Гагарина встретятся «Локомотив» и «Трактор». Обе команды ранее ни разу не становились обладателями трофея. Серия начнется в Ярославле 13 мая.