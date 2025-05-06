«Торонто» победил «Флориду» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли

«Торонто» дома одолел «Флориду» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

У «Мэйпл Лифс» дублем отметился Вильям Нюландер. Также голы забили Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Найз.

У «Пантерз» отличились Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт.

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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам в этой встрече.

«Торонто» вышел вперед в серии до четырех побед 1-0. Следующий матч пройдет 8 мая.