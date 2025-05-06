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    «Торонто» победил «Флориду» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли

    «Торонто» — «Флорида»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз
    «Торонто» дома одолел «Флориду» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    У «Мэйпл Лифс» дублем отметился Вильям Нюландер. Также голы забили Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Найз.

    У «Пантерз» отличились Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт.

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    Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам в этой встрече.

    «Торонто» вышел вперед в серии до четырех побед 1-0. Следующий матч пройдет 8 мая.

    Кубок Стэнли. 1/2 финала Восточной конференции
    «Торонто» — «Флорида» — 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)
    Голы: В. Нюландер — 4 (Пачиоретти, Маккейб), 0:33 — 1:0. В. Нюландер — 5 (Экман-Ларссон, Пачиоретти), 12:51 — 2:0. Джонс — 2 (бол., Ткачак, Верхэге), 16:57 — 2:1. Райлли — 3 (В. Нюландер), 17:16 — 3:1. Танев — 1 (Маккейб, Найз), 27:50 — 4:1. Луостаринен — 2 (Лунделл, Маршан), 41:39 — 4:2. Балинскис — 1 (Шмидт, Маршан), 44:30 — 4:3. Найз — 4 (Марнер, Танев), 54:00 — 5:3. Беннетт — 4 (Верхэге), 58:05 — 5:4Вратари: Столарц (Уолл, 30:14) — Бобровский (57:16 — 58:05, 58:31)Штраф: 6 — 10Броски: 29 (12+5+12) — 29 (4+9+16)

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