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    Крикунов — об игре «России 25»: Больше балуются, чем играют

    Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов подверг критике игру «России 25» в матче против Беларуси (7:8 ОТ).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Играют без обороны, особо не напрягаются. В первом периоде повели 3:0 и думали, что все решили, расслабились. А белорусы, наоборот, собрались и наколотили во втором периоде. Пришлось в третьем исправлять ситуацию. В овертайме уже проиграли.

    Это все зависит от игроков. Раз пришли в сборную, то надо как следует играть. Понятно, что российская сборная сильнее белорусской. У белорусов это все, что они могут. Сейчас практически весь их состав. В "Вашингтоне" Алексей Протас играет, кто‑то еще, может быть, в американской лиге, но в основном все тут.

    У российской сборной, я думаю, наверное, даже не второй состав. У нас сейчас все лучшие игроки задействованы в плей‑офф КХЛ, плюс у нас в НХЛ воз и маленькая тележка. Поэтому так и играют. Больше балуются, чем играют», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

    Команда Романа Ротенберга вновь сыграет против белорусов 6 мая в Тольятти.

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