Защитник «ЦСКА» Классон может подписать контракт с московским «Спартаком»

Фредрик Классон Фото: globallookpress.com
По информации «Спорт-Экспресс», армейский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним хоккеистом, и он может сменить команду этим летом
В завершившемся сезоне Классон сыграл за ЦСКА 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (1+13) очков, а также отметился одной результативной передачей в 6 играх плей-офф.
Защитник известен своей надёжной игрой в обороне и опытом выступлений как в КХЛ, так и в европейских лигах.
«Спартак» завершил сезон на 8-м месте в Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф.