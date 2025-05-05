Защитник «ЦСКА» Классон может подписать контракт с московским «Спартаком»

Шведский защитник, который провёл три последних сезона в составе, попал в сферу интересов московского

По информации «Спорт-Экспресс», армейский клуб не планирует продлевать контракт с 32-летним хоккеистом, и он может сменить команду этим летом

В завершившемся сезоне Классон сыграл за ЦСКА 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (1+13) очков, а также отметился одной результативной передачей в 6 играх плей-офф.

Защитник известен своей надёжной игрой в обороне и опытом выступлений как в КХЛ, так и в европейских лигах.

«Спартак» завершил сезон на 8-м месте в Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф.