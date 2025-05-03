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    Тренер «Виннипега» — о поражении от «Сент-Луиса»: Дело было не в Хеллебайке

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    Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел высказался о поражении своей команды в шестом матче 1-го раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (2:5).

    Коннор Хеллибайк — голкипер «Виннипега»
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    Коннор Хеллибайк — голкипер «Виннипега»

    «Всё решится в одной игре. Вот что будет. Речь не о Конноре. Сегодня вечером дело было не в Хеллебайке. Сегодня наша оборона просто развалилась. И теперь всё решится в одной игре.

    Я уверен в нашей команде. Не только в Хелли. Если мы выиграем одну игру дома, то пройдём в следующий раунд», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

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    • После этого матча «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Виннипегом» — 3:3. Решающий поединок между этими командами состоится 5-го мая в 02:00 мск.

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