Тренер «Виннипега» — о поражении от «Сент-Луиса»: Дело было не в Хеллебайке

Главный тренервысказался о поражении своей команды в шестом матче 1-го раунда плей-офф НХЛ против(2:5).

«Всё решится в одной игре. Вот что будет. Речь не о Конноре. Сегодня вечером дело было не в Хеллебайке. Сегодня наша оборона просто развалилась. И теперь всё решится в одной игре.

Я уверен в нашей команде. Не только в Хелли. Если мы выиграем одну игру дома, то пройдём в следующий раунд», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Виннипегом» — 3:3. Решающий поединок между этими командами состоится 5-го мая в 02:00 мск.