Беднар: Ничушкин великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных

Наставник «Колорадо»высказался об игре форварда

В шестой встрече серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» российский нападающий отметился дублем.

«Я поговорю с ним завтра и подумаю, как заставить его сделать это снова в Далласе, потому что он великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных.

Вся команда должна подумать о том, что помогло нам победить сегодня, особенно в последних нескольких играх, и как нам сделать так, чтобы это работало и на выезде», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

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Сейчас счет в серии 3-3.