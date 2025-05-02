ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый жалкий футбольный клуб
    Все новости спорта

    Беднар: Ничушкин великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Даллас Старз
    Наставник «Колорадо» Джаред Беднар высказался об игре форварда Валерия Ничушкина.

    Валерий Ничушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Ничушкин

    В шестой встрече серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» российский нападающий отметился дублем.

    «Я поговорю с ним завтра и подумаю, как заставить его сделать это снова в Далласе, потому что он великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных.

    Вся команда должна подумать о том, что помогло нам победить сегодня, особенно в последних нескольких играх, и как нам сделать так, чтобы это работало и на выезде», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Сейчас счет в серии 3-3.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы начнут сокращать отставание
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
  • «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Страсбур — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие