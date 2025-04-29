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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция
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    Козлов: «Локомотив» выбивает много сил из нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Первый период неплохо провели, во втором "Локомотив" перехватил инициативу, бросков было много, нам пришлось играть больше в зоне обороны. Третий период хорошо сыграли, перебросали соперника, были моменты, чтобы сравнять счет. "Локомотив" — молодцы, отстояли, а мы готовимся к играм дома.

    Неудачный второй период второй матч подряд? Согласен, они хорошо играют. Команда габаритная, выбивает много сил из нас, нам надо подумать, чтобы играть лучше», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 1 мая в Уфе. Счет в серии равный — 1:1.

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