Козлов: «Локомотив» выбивает много сил из нас

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(1:2) в матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Первый период неплохо провели, во втором "Локомотив" перехватил инициативу, бросков было много, нам пришлось играть больше в зоне обороны. Третий период хорошо сыграли, перебросали соперника, были моменты, чтобы сравнять счет. "Локомотив" — молодцы, отстояли, а мы готовимся к играм дома.

Неудачный второй период второй матч подряд? Согласен, они хорошо играют. Команда габаритная, выбивает много сил из нас, нам надо подумать, чтобы играть лучше», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 1 мая в Уфе. Счет в серии равный — 1:1.