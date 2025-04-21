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    Ведущий «Матч ТВ» Федоров покинул пост тренера в «Реакторе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Хоккей на ТВ КХЛ Нефтехимик
    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Федоров объявил об уходе из молодежной команды «Реактор» Нижнекамск.

    Дмитрий Федоров
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    Дмитрий Федоров

    Напомним, что «Реактор» находится в системе «Нефтехимика».

    «Прощаюсь с Нижнекамском, потому что получил хорошее предложение от другого клуба. Мне пошли на встречу и расторгли контракт досрочно. Рад, что провёл сезон здесь. Ребята в команде подобрались отличные, дружные, ответственные. Наверняка будем общаться с ними, несмотря на то, что покидаю команду.

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    • Тренерский штаб и руководство клуба тепло ко мне относились. В общем, вырос здесь как специалист. Замечательные воспоминания останутся и о клубе, и о городе, и о Татарстане», — сказал Федоров «Молнии.Инфо».

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