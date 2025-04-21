ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Москва одержало три победы над «Ак Барсом»«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета
    Все новости спорта

    Ги Буше — о победе над «Локомотивом»: Мы привыкли к трудностям, на протяжении сезона их было немало

    Хоккей Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Локомотивом»(3:0) в шестом матче серии плей-офф. Счет в серии равный — 3:3.

    Ги Буше
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ги Буше

    «Мы знали, что второй период Локомотив проводит сильно, это лучшая команда в лиге по этому компоненту игры. Мы привыкли к трудностям, на протяжении сезона их было немало, в свое время я даже защитников использовал в качестве форвардов. Ребята справились с задачей», — цитирует Буше Матч ТВ.

    Омский «Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в шестом матче второго раунда плей‑офф КХЛ со счетом 3:0. Шайбы забросили Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше. Голкипер Никита Серебряков отразил 32 броска и впервые в нынешнем плей-офф сыграл на ноль.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Запрыгнет ли «Урал» на вторую строчку?
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?
  • «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Жирона» и «Бетис» поделят очки?
  • «Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Завтра в 22:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:05
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие