Ги Буше — о победе над «Локомотивом»: Мы привыкли к трудностям, на протяжении сезона их было немало

Главный тренерГи Буше прокомментировал победу над(3:0) в шестом матче серии плей-офф. Счет в серии равный — 3:3.

«Мы знали, что второй период Локомотив проводит сильно, это лучшая команда в лиге по этому компоненту игры. Мы привыкли к трудностям, на протяжении сезона их было немало, в свое время я даже защитников использовал в качестве форвардов. Ребята справились с задачей», — цитирует Буше Матч ТВ.

Омский «Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в шестом матче второго раунда плей‑офф КХЛ со счетом 3:0. Шайбы забросили Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше. Голкипер Никита Серебряков отразил 32 броска и впервые в нынешнем плей-офф сыграл на ноль.