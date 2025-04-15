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    «Торпедо» объявило нового генерального менеджера клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Евгений Забуга стал новым генеральным менеджером нижегородского «Торпедо», который сменил на этой должности покинувшего клуб Вадима Аверкина.

    Евгений Забуга
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    Евгений Забуга

    «Предложение возглавить "Торпедо" я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня. Этот клуб всегда вызывал у меня уважение — своим отношением к болельщикам, к зрелищности хоккея и, главное, к развитию молодых игроков. Мне близка такая философия», — поделился впечатлениями Забуга с пресс-службой нижегородского клуба.

    38-летний функционер ранее работал на протяжении 10 лет в системе омского «Авангарда», где в начале сезона-2024/2025 занимал должность генерального менеджера, но в конце ноября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    «Торпедо» в нынешнем сезоне заняло 8-е место в Западной конференции и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4) в серии.

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