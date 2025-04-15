Шарипзянов высказался о поражении «Авангарда» в матче против «Локомотива»

Защитникоценил игру своей команды в 3-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(2:6).

«Не получилась игра, если говорить в целом. Первый период были моменты, неплохо играли, но случился отскок не в нашу пользу. Наверное, они заслужили это немного больше. Затем старались отыграться, не сдавались, но не хватило напора, наглости, удачи. Видимо, не заслужили её.

Есть ли понимание, как выигрывать серию у такого "Локомотива"? Да, конечно. Также играть, как играли первый матч. Пробивать эту стену, уже один раз её пробили. У нас тяжёлый сезон, закалённый характер, мы точно не сдадимся.

Может ли "Локомотив" сдать физически во второй половине серии? Я не думаю, что так будет. Тут нужно нам добавлять, и нам есть, в чём добавить. Всё зависит от нас. Против нас играет отличная команда, но мы не хуже и постараемся это доказать. Как раз следующий матч будет очень важен для нас, как для команды», — передает слова Шарипзянова Чемпионат.

После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:2. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Омске.