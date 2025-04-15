«Нефтехимик» продлил контракт с Озолиным

Голкиперпродлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Стало известно, что «Нефтехимик» подписал новый контракт с вратарем еще на 2 сезона.

«Озолин прошел у нас всю вертикаль от ДЮСШ до команды КХЛ. Путь у него был тернистым и сложным, через ВХЛ, аренды, хотя его дебют в КХЛ состоялся ещё в сезоне 21/22. Однако, по-настоящему закрепиться в основе получилось только в этом году. Многие вратари ломаются, так и не дождавшись шанса, но, надо отметить, Ярослав продемонстрировал упорство и характер, и своим отношением к делу доказал, что он готов к КХЛ», — цитирует генерального директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Озолин провел за «волков» 11 матчей в регулярном чемпионате, отразил 92.8% бросков при коэффициенте надежности 2.21.