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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    «Нефтехимик» продлил контракт с Озолиным

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    Голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

    Ярослав Озолин — голкипер «Нефтехимика»
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    Ярослав Озолин — голкипер «Нефтехимика»

    Стало известно, что «Нефтехимик» подписал новый контракт с вратарем еще на 2 сезона.

    «Озолин прошел у нас всю вертикаль от ДЮСШ до команды КХЛ. Путь у него был тернистым и сложным, через ВХЛ, аренды, хотя его дебют в КХЛ состоялся ещё в сезоне 21/22. Однако, по-настоящему закрепиться в основе получилось только в этом году. Многие вратари ломаются, так и не дождавшись шанса, но, надо отметить, Ярослав продемонстрировал упорство и характер, и своим отношением к делу доказал, что он готов к КХЛ», — цитирует генерального директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова пресс-служба клуба.

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    • В нынешнем сезоне Озолин провел за «волков» 11 матчей в регулярном чемпионате, отразил 92.8% бросков при коэффициенте надежности 2.21.

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