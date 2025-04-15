Мессье: Овечкин объединил вокруг себя команду

Обладатель Кубка Стэнливысказался про форварда «Вашингтона»

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894).

«Невероятно, что Алексу удается стабильно забивать на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным, чистым снайпером. Уэйн всегда был распасовщиком, делал хоккеистов вокруг себя лучше. Овечкин считается чистым снайпером. Он забивает голы разными способами: мощью, ловкостью, выдержкой и решительностью.

Было здорово наблюдать за тем, что Овечкин не получал травм, гнался за рекордом и в итоге превзошел Уэйна.

Это большое событие для всего хоккея, особенно для молодого поколения. Подобные моменты выводят игру в центр внимания, вдохновляют новых игроков.

И, на мой взгляд, Алекс великолепно справился с этой гонкой. Он объединил вокруг себя команду», — приводит слова Мессье The Hockey News.