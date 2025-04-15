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    Мессье: Овечкин объединил вокруг себя команду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высказался про форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим в истории лиги по этому показателю, оставив позади легендарного Уэйна Гретцки (894).

    «Невероятно, что Алексу удается стабильно забивать на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным, чистым снайпером. Уэйн всегда был распасовщиком, делал хоккеистов вокруг себя лучше. Овечкин считается чистым снайпером. Он забивает голы разными способами: мощью, ловкостью, выдержкой и решительностью.

    Было здорово наблюдать за тем, что Овечкин не получал травм, гнался за рекордом и в итоге превзошел Уэйна.

    Это большое событие для всего хоккея, особенно для молодого поколения. Подобные моменты выводят игру в центр внимания, вдохновляют новых игроков.

    И, на мой взгляд, Алекс великолепно справился с этой гонкой. Он объединил вокруг себя команду», — приводит слова Мессье The Hockey News.

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